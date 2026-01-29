Ex de MC Gui diz que foi bloqueada após cobrar dívida de R$ 20 mil; cantor se pronuncia - Reprodução / Instagram

Georgia relatou que parte da dívida envolve gastos feitos em Fernando de Noronha, pagos com o cartão dela após o cartão do cantor não funcionar. "Era do meu cartão, o que a gente usou em Noronha. O cartão dele não passou lá e a gente acabou usando o meu. Meu namorado, normal usar", explicou. Segundo ela, MC Gui prometeu quitar o valor. Rio - Uma semana após o fim do namoro , Georgia Azevedo usou as redes sociais para relatar uma disputa financeira com MC Gui. Segundo a influenciadora, o cantor deixou de pagar valores que ultrapassam R$ 20 mil, referentes a despesas de uma viagem, e a bloqueou após a cobrança.Em vídeos publicados nesta quinta-feira (29), Georgia afirmou que o término ocorreu de forma tranquila. "Terminamos pacificamente. De acordo com ele, igual ao oceano... Com textinho bonitinho no Instagram", disse. Poucos dias depois, no entanto, ela disse que percebeu o bloqueio nas redes sociais. "Na segunda-feira, ele me bloqueou. Está me devendo e me bloqueou", afirmou.Georgia relatou que parte da dívida envolve gastos feitos em Fernando de Noronha, pagos com o cartão dela após o cartão do cantor não funcionar. "Era do meu cartão, o que a gente usou em Noronha. O cartão dele não passou lá e a gente acabou usando o meu. Meu namorado, normal usar", explicou. Segundo ela, MC Gui prometeu quitar o valor.

Ainda de acordo com a influenciadora, o pagamento não ocorreu e o bloqueio se estendeu ao WhatsApp. "Hoje eu acordei bloqueada e nem um PIX na minha conta. Vocês acreditam?", disse. Ela afirmou que recebeu cerca de R$ 8,5 mil, mas que ainda restariam aproximadamente R$ 15 mil.



Georgia contou que buscou contato com a mãe do cantor. "Fiquei desesperada. Mandei mensagem pra minha ex-sogra, que é um amor de pessoa, e ela falou que ele não tem dinheiro agora. Eu já sei da realidade. Vamos ver quando dá para pagar”, relatou.



A influenciadora afirmou que decidiu tornar o caso público após MC Gui assumir um novo relacionamento. "Ele teve a audácia de postar outra pessoa hoje e falar que estava namorando. Eu perguntei: 'Como você está namorando? Nós terminamos na quinta-feira!'", disse. Segundo ela, a resposta do cantor foi direta: "'Ué, você não tem nada a ver com isso. A vida é minha, eu faço o que quiser'. Mas está me devendo 15 mil reais".

MC Gui se manifestou



MC Gui se pronunciou também nesta quinta-feira (29), por meio de um vídeo nas redes sociais. Ele falou diretamente com a ex-namorada e comentou tanto o fim do relacionamento quanto a questão financeira. "Enquanto estávamos juntos, nós fomos felizes, vivemos momentos incríveis. A gente se amou bastante, se respeitou bastante", afirmou. O cantor disse que ambos entenderam que o melhor caminho seria seguir a vida separadamente.



Sobre os valores citados por Georgia, MC Gui declarou que não pretende tratar do assunto diretamente com ela. "Em relação aos valores que vêm sendo estipulados aqui na internet por você, dizendo que eu te devo um dinheiro, eu vou disponibilizar o corpo jurídico das minhas empresas para você entrar em contato", disse. Ele justificou o bloqueio como uma forma de encerrar a relação. "Eu te bloqueei porque eu não queria mais contato. Nós encerramos o nosso ciclo".



O cantor concluiu afirmando que a questão deve ser tratada por meio jurídico. "Se você achar que eu devo te pagar e eles acharem que eu realmente devo te pagar, está tudo certo. Minha consciência está limpa", declarou.



MC Gui e Georgia Azevedo anunciaram o término do namoro na semana passada. O relacionamento havia começado em 2023.