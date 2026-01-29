Dudu Nobre foi diagnosticado com pneumonia Foto: Reprodução/ Redes sociais
Dudu Nobre é diagnosticado com pneumonia e cancela shows
Cantor ficará de repouso para tratar o problema de saúde
Flay se manifesta sobre briga entre músicos de sua banda
Cantora lamentou troca de agressões durante um ensaio
MC Gui é acusado por ex-namorada de não pagar dívida de R$ 20 mil; cantor se manifesta
Georgia Azevedo afirma que foi bloqueada pelo artista após cobrança
Juntas? Lauana Prado e Tati Dias trocam declarações nas redes após término
Cantora e influenciadora anunciaram a separação no dia 11 de janeiro
Sandy faz relato ao completar 43 anos: 'Me sinto acertando'
Cantora refletiu sobre erros e acertos ao longo da vida
Henri Castelli faz tour por casa de campo e conta se voltaria ao 'BBB'
Ator publicou um vídeo no Instagram abrindo as portas de sua mansão
