Dudu Nobre foi diagnosticado com pneumonia Foto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 29/01/2026 20:11

Rio - Dudu Nobre, de 52 anos, deu entrada no Hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, nesta quinta-feira (29) e realizou exames que diagnosticaram um quadro de pneumonia. O cantor publicou foto nos Stories com um acesso na mão direita.

"Deu ruim na máquina", afirmou na legenda.

Horas depois, a equipe do artista anunciou a pausa na agenda de compromissos para que ele possa cuidar da saúde. "Informamos que o cantor Dudu Nobre foi diagnosticado com pneumonia e, por orientação médica, precisará de repouso absoluto nos próximos dias. Em razão disso, os shows que aconteceriam hoje e durante o final de semana serão adiados. Agradecemos a compreensão de todos os fãs e parceiros, e reforçamos nossos votos de pronta recuperação ao artista. Novas datas serão divulgadas em breve".