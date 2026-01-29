Sandy refletiu sobre aniversário de 43 anos - Reprodução/Instagram

Publicado 29/01/2026 16:42

Rio - Sandy Leah publicou um texto nesta quinta-feira (29) refletindo sobre a chegada dos 43 anos. A cantora agradeceu as mensagens carinhosas que recebeu e também comentou sobre os erros e momentos bons de sua vida.

"Sabe, esses dias andei refletindo sobre o que é comemorar um aniversário… penso que está além de comemorar que a gente sobreviveu mais um ano. É sobre estar VIVO de verdade. E é sobre a bagagem que a gente tá trazendo de cada ano. O que a gente aprendeu sobre o mundo, sobre as pessoas, as relações, o que descobrimos fora e muito dentro de nós", analisou.

Sandy comentou as experiências que agregaram na própria visão sobre o mundo. "Eu também tenho comemorado tanta lua linda, tanta brisa fresca no rosto, tantos movimentos lindos no desenvolvimento do meu filho, abraços onde eu poderia morar, novos sabores, pequenas ajudas que ofereço a quem eu amo, coisas que aprendo em viagens...Eu me sinto acertando quando me sinto saboreando a vida e aprendendo com cada descoberta desse viver. Isso me faz feliz", declarou.

"Entre esse 'errar e acertar', desejo que a balança penda cada vez mais pro 'acertar'. Lá no final, vou estar satisfeita. E a soma desses acertos e de tantos momentos bons é o que eu vou chamar de felicidade. Obrigada a todos que me acompanham, seja de qual distância for, nesse meu caminhar. Sejamos leves, amorosos, predominantemente felizes", concluiu.