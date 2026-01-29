Karol Conká revelou se participaria novamente de um reality show - Reprodução/YouTube

Publicado 29/01/2026 22:08

Rio - Karol Conká participou do talk show "No Divã da Lô", comandado pela influenciadora Pequena Lô, e comentou a experiência de participar do "BBB 21", da TV Globo. A rapper foi eliminada com 99,17% dos votos e considerada uma das grandes vilãs do programa.

"Hoje eu consigo brincar e lucrar com aqueles memes. Falas que foram super apedrejadas e hoje são usadas, qualquer notícia ou post que eu entro sempre tem uma figurinha minha nos comentários. Parece que é uma coisa atemporal, né?", disse ela.

A ex-BBB revelou se aceitaria convite para integrar o elenco de outro reality. "Depende do contexto, porque eu sou uma pessoa corajosa, e isso o Brasil já viu e percebeu. Eu sou uma pessoa atrevida que gosta de desbravar a vida, então se chegar um reality trazendo uma outra novidade, pois eu não gosto de mesmice".