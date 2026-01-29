Henri Castelli faz tour por casa de campo - Reprodução / Instagram

Henri Castelli faz tour por casa de campoReprodução / Instagram

Publicado 29/01/2026 15:33

Rio - Fora do confinamento desde a primeira semana do BBB 26, Henri Castelli voltou a falar sobre sua passagem pelo reality show. Em vídeo publicado nas redes sociais, o ator abriu as portas de sua casa de campo, respondeu a perguntas de fãs e afirmou que aceitaria retornar ao programa caso recebesse um novo convite.



“Intensidade. Acho que eu nunca vivi nada intenso assim”, declarou Castelli ao definir o momento atual de sua vida. Segundo ele, a experiência no Big Brother Brasil foi marcada por coragem e superação. “Ter aceito esse desafio foi um ato de muita coragem. Depois de ter passado todo esse susto, hoje eu estou muito feliz”, afirmou.



O ator, de 47 anos, deixou o reality por recomendação médica após sofrer duas convulsões. A primeira ocorreu durante a Prova do Líder, ainda nos primeiros dias de confinamento. Ele recebeu atendimento médico e retornou à casa, mas passou mal novamente pouco tempo depois, já na área externa. Diante do quadro, a Globo optou por sua saída para preservar a saúde do participante.



Mesmo com a breve participação, Castelli avaliou a vivência como marcante. “Com dois dias vivendo na casa, posso dizer que eu estou fora, mas dentro. Foram dias intensos”, disse. Questionado sobre algo que aprendeu sobre si mesmo, foi direto: “Eu acho que foi ir até o fim, até o meu limite. Isso, sem dúvidas”.



Ao responder se voltaria ao BBB 26, o ator não hesitou. “Só manda a localização que eu chego em 5 minutos”, brincou.



No vídeo, Castelli também falou sobre planos após o confinamento. Ele afirmou que pretende focar na saúde e passar mais tempo com a família. Aproveitou ainda para agradecer o apoio do público. “O amor, a gratidão e todas as mensagens especiais que eu recebi dos meus fãs nesse período todo. Estou muito feliz”, declarou.



Entre outras respostas, o ex-BBB contou o que considera indispensável em sua rotina. “Fazer exercícios e andar de bike todas as manhãs, eu não abro mão mesmo”, afirmou. Sobre sua primeira grande conquista, lembrou: “Acho que ter conseguido comprar o meu apartamento com 21 anos, sozinho, no Rio de Janeiro”.





Saída do BBB 26



Henri Castelli deixou o BBB 26 no dia 14 de janeiro, após apenas dois dias de confinamento. Em entrevista ao Fantástico, o ator detalhou os momentos que antecederam a primeira convulsão. “Cinco horas antes já fui tendo sinais. Eu bambeei bem forte, como se estivesse batendo um vento, parecia uma folha de papel. Minha vista começou a embaralhar. Vai te puxando como se fosse uma corda. Eu não conseguia me movimentar, nem brigar comigo mesmo, porque os músculos enrijecem. Eu caí sabendo que estava caindo”, recordou.



Após atendimento hospitalar e alta médica, ele retornou à casa, mas sofreu uma segunda convulsão minutos depois. Segundo o ator, esse foi o momento mais preocupante. Ele voltou ao hospital para novos exames e, em seguida, deixou definitivamente o reality show.