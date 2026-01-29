Flay lamentou briga física entre profissionais de sua banda - Reprodução/Instagram

Flay lamentou briga física entre profissionais de sua banda Reprodução/Instagram

Publicado 29/01/2026 19:20 | Atualizado 29/01/2026 19:26

Rio - Flay usou as redes sociais nesta quinta-feira (29) para falar sobre a briga física envolvendo dois músicos de sua banda durante um ensaio. A cantora e ex-BBB se manifestou para lamentar o episódio de violência após o vídeo das agressões viralizar.

fotogaleria

"O que aconteceu ontem, e que se tornou público, infelizmente ultrapassou todos os limites do aceitável. Não admito violência, não admito agressões e não admito esse tipo de comportamento dentro do ambiente de trabalho", afirmou nos Stories.

Flay pontuou o compromisso em garantir a integridade das pessoas que integram a equipe dela. "A agressão física é um limite inegociável, não existe justificativa, não existe relativização, não existe calor do momento que torne isso aceitável. Violência não nos representa, nunca representou e nunca será tolerada."

A cantora revelou que tomará medidas sobre o episódio e que a briga não foi um caso isolado. "Quando dois profissionais tentam prejudicar um ao outro, eles não atingem apenas a si mesmos. Eles colocam em risco toda a equipe, planejamento e um sonho construído a muitas mãos. Esse não é, e nunca foi, o exemplo que dou aqui", disse Flay.