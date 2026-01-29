Key Alves e Rosamaria - Reprodução / Instagram

Publicado 29/01/2026 13:53

Rio - A influenciadora e ex-jogadora de vôlei Key Alves aproveitou a quinta-feira (29) para um passeio nostálgico. Acompanhada do parceiro, Bruno Rosa, ela levou a filha recém-nascida, Rosamaria, para conhecer a "BBB Experience", uma réplica fiel da casa do reality show localizada em um shopping em São Caetano do Sul (SP).

Durante a visita, Key se impressionou com a semelhança do espaço com o cenário original onde foi confinada em 2023. Em tom de brincadeira, ela relembrou sua estreia no programa: "Como todo mundo sabe, na minha edição eu entrei em dupla. Estou entrando com a minha duplinha", disse ao posar com a bebê no colo. Rosamaria, apelidada pela mãe de "Mini Key", protagonizou cliques divertidos na poltrona do confessionário e ao lado do icônico Big Fone.



Apesar do momento de descontração, Key Alves utilizou suas plataformas para compartilhar um relato sincero sobre o puerpério. A atleta revelou que, após o nascimento da filha, passou a enfrentar crises de ansiedade severas devido à quebra brusca de sua rotina de dez anos como profissional do esporte.



"Eu chorava todos os dias, pensava que minha vida tinha acabado. Não era rejeição à minha filha, era o meu mental que não estava bem", desabafou. Key contou que buscou ajuda médica e iniciou tratamento para estabilizar o quadro emocional, conseguindo retomar o equilíbrio necessário para cuidar da pequena.

A influenciadora também fez questão de afastar a imagem "romantizada" da maternidade que muitas vezes circula na internet. Segundo ela, sua prioridade total no momento é Rosamaria, deixando de lado o autocuidado e a estética. "Aqui em casa é cabelo bagunçado, unha sem fazer e vivendo totalmente pela minha filha", afirmou.