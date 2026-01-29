Key Alves e RosamariaReprodução / Instagram
Durante a visita, Key se impressionou com a semelhança do espaço com o cenário original onde foi confinada em 2023. Em tom de brincadeira, ela relembrou sua estreia no programa: "Como todo mundo sabe, na minha edição eu entrei em dupla. Estou entrando com a minha duplinha", disse ao posar com a bebê no colo. Rosamaria, apelidada pela mãe de "Mini Key", protagonizou cliques divertidos na poltrona do confessionário e ao lado do icônico Big Fone.
Apesar do momento de descontração, Key Alves utilizou suas plataformas para compartilhar um relato sincero sobre o puerpério. A atleta revelou que, após o nascimento da filha, passou a enfrentar crises de ansiedade severas devido à quebra brusca de sua rotina de dez anos como profissional do esporte.
"Eu chorava todos os dias, pensava que minha vida tinha acabado. Não era rejeição à minha filha, era o meu mental que não estava bem", desabafou. Key contou que buscou ajuda médica e iniciou tratamento para estabilizar o quadro emocional, conseguindo retomar o equilíbrio necessário para cuidar da pequena.
