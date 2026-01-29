Simone Mendes chora ao mostrar reforma de jatinho de R$ 30 milhões - Reprodução / Instagram

Simone Mendes chora ao mostrar reforma de jatinho de R$ 30 milhões Reprodução / Instagram

Publicado 29/01/2026 10:51

Rio - Simone Mendes compartilhou com os seguidores o resultado da reforma completa de seu jatinho particular, avaliado em cerca de R$ 30 milhões. Em vídeo publicado no Instagram, a cantora apareceu emocionada ao apresentar o novo interior da aeronave, que ganhou um visual mais moderno e alinhado ao seu gosto pessoal.



Ao mostrar os detalhes do avião, Simone caiu no choro e usou a legenda da publicação para refletir sobre a própria trajetória. Para a artista, a conquista vai além do bem material:



“Não é sobre avião. Não é sobre luxo. Não é sobre status. É sobre olhar para trás e lembrar de onde Deus nos tirou… e perceber que cada passo até aqui foi guiado por Ele”, escreveu. Em outro trecho, reforçou a mensagem de gratidão e fé: “Tudo isso é só um detalhe perto do que realmente importa: a família de pé, a fé viva, os princípios preservados e a consciência de que nada disso seria possível sem a graça do Senhor”.



A cantora ainda completou: “Que isso não seja um símbolo de conquista material, mas um lembrete diário de responsabilidade, gratidão e propósito. Porque quando Deus confia mais, Ele também espera mais. Toda honra, toda glória e todo reconhecimento sejam dados a Ele. Sempre”.

A reforma do jatinho já havia sido comentada por Simone em dezembro de 2025, quando contou aos fãs que pretendia atualizar a aeronave, usada principalmente para viagens a trabalho. Na ocasião, ela explicou que o desejo de transformar o avião era antigo, mas só naquele momento conseguiu colocar o projeto em prática.



“Quando eu comprei esse avião eu já era apaixonada pela forma que ele é, pela cor que ele é, por tudo, mas nada que seja muito bom que não dê para ficar incrível”, disse, na ocasião.