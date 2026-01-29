Lauana Prado e Tati Dias - Reprodução / Instagram

Publicado 29/01/2026 17:46 | Atualizado 29/01/2026 17:52

Rio - Lauana Prado e Tati Dias chamaram a atenção dos fãs nesta quinta-feira (29) ao trocarem declarações públicas nas redes sociais. A interação entre a cantora e a influenciadora, que anunciaram o fim do noivado no início de janeiro, fez a web levantar suspeitas de uma possível retomada do relacionamento.

A sertaneja, de 36 anos, voltou a seguir a ex-noiva no Instagram e deixou um comentário em sua última publicação: “Te amo”. Tati, da mesma idade e conhecida por sua participação no reality "De Férias Com o Ex", também deixou um comentário no último post de Lauana: “Vou achar para sempre você a mulher mais linda do mundo!”.A troca de mensagens animou seguidores do ex-casal, que reagiram: “Sejam muito felizes”, desejou uma internauta. “Meu casal vive”, comemorou outra.Lauana e Tati anunciaram o fim do relacionamento de um ano e meio no dia 11 de janeiro. Na ocasião, Tati afirmou que a decisão partiu da cantora e falou sobre o término. “As pessoas, às vezes, querem seguir outros caminhos e cabe a nós respeitarmos a decisão de ir embora”, declarou. “Preciso encontrar uma forma de continuar a minha vida. E preciso que vocês ajudem”, completou.Dias depois, Lauana revelou que está grávida. A cantora contou a novidade ao público oito dias após o término, durante um show na Marina da Glória, no Rio, e disse que sua vida havia mudado por completo “há algumas semanas”.