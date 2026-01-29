Maria Clara Senra e Maria FlorReprodução / Instagram

Rio - O diretor e cineasta Hugo Moura, de 35 anos, publicou registros das férias internacionais nesta quinta-feira (29). Após uma passagem pela França, o destino escolhido foi Marrakech, no Marrocos. A viagem conta com a companhia da namorada, a jornalista Maria Clara Senra, de 36 anos, e de sua filha, Maria Flor, de 10 anos.
Maria Flor - Reprodução / Instagram
Maria Clara Senra e Maria Flor - Reprodução / Instagram

Nas imagens publicadas nas redes sociais, Hugo registrou momentos de descontração entre Maria Flor e Maria Clara. A aparência de Maria Flor, fruto do relacionamento anterior de Hugo com Deborah Secco, chamou a atenção dos seguidores, que comentaram sobre o crescimento da menina, que celebrou 10 anos em dezembro de 2025.

A viagem ocorre sob o regime de guarda compartilhada mantido entre Hugo e Deborah Secco. Recentemente, a atriz comentou sobre a dinâmica familiar, ressaltando que o ex-casal prioriza o tempo de qualidade com a filha. Deborah explicou que organiza sua agenda profissional de acordo com as semanas em que Maria Flor está sob os cuidados do pai, garantindo dedicação integral quando a filha está em sua casa.