Emma Heming Willis em entrevista ao Conversations With CamReprodução de vídeo

Publicado 29/01/2026 10:31

Rio - Mulher de Bruce Willis, Emma Heming falou sobre o diagnóstico de demência frontotemporal (DFT) do ator em entrevista ao podcast "Conversations With Cam", apresentado por Cameron Oaks Rogers, divulgada nesta quarta-feira (28). A modelo explicou que o marido, que também desenvolveu anosognosia - condição neurológica onde a pessoa não entende as próprias limitações -, não sabe da doença.

"Eu acho que essa é a benção e a maldição disso tudo: o fato de que ele nunca ligou os pontos de que tinha essa doença, e eu fico muito feliz por isso. Fico muito feliz que ele não saiba a respeito", afirmou.

Ela, ainda, deu mais detalhes da anosognosia. "As pessoas pensam que isso pode ser negação, como se não quisessem ir ao médico porque dizem: 'Estou bem, estou bem', mas, na verdade, é a anosognosia que entra em ação. Não é negação, é apenas o cérebro mudando. Isso faz parte da doença".



De acordo com Emma, Bruce segue "muito presente em seu corpo" e recebe todo o apoio da família. "Ele tem um jeito de se conectar comigo e com nossos filhos que pode não ser o mesmo jeito que você se conectaria com quem você ama, mas ainda é muito bonito. Ainda é muito significativo. É apenas - é apenas diferente. Você simplesmente aprende a se adaptar".

Emma é casada com o ator desde 2009. Eles são papais de Mabel e Evelyn, de 11. O Bruce tem mais três filhas, Rumer Glenn, Scout LaRue Willis e Tallulah Belle Willis, frutos do antigo casamento com a atriz Demi Moore. O ex-casal ficou junto de 1987 até 2000. Apesar do término, eles mantém relação amigável.

Willis construiu uma carreira de sucesso em Hollywood, tornando-se mundialmente conhecido pelo papel do detetive John McClane na franquia de ação "Duro de Matar". Ele também participou de filmes como "Pulp Fiction: Tempos de Violência" (1994), "Armageddon" (1998), "O Sexto Sentido" (1999) e "Os Mercenários" (2010).



