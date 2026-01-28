Laura Keller acusou o ex-namorado de agressão Reprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Laura Keller, de 38 anos, apareceu chorando nas redes sociais nesta sexta-feira (28) após ser acusada de agredir o agora ex-namorado, Thales Alves. A DJ afirmou que foi ameaçada pelo rapaz dentro da própria residência e agiu em legitima defesa. 
fotogaleria
Laura Keller - Reprodução/Instagram
Thales Alves trocou acusações de agressão com Laura Keller - Reprodução/Instagram
Laura Keller acusou o ex-namorado de agressão - Reprodução/Instagram
"Estava na minha ioga na maior paz, tinha falado para ele sair que eu precisava respirar. Todo dia ele encontra um motivo para incomodar e ser tóxico comigo. Eu tento. Agora, falou que vai na delegacia. Bati nele mesmo, antes ele do que eu. Não baixo a cabeça, não deito", disse ela. 
Laura se manifestou por medo do que pode acontecer com ela. "Eu já tô antecipando, porque ele tá me ameaçando, dizendo que vai fazer um inferno na minha vida. Caso aconteça alguma coisa... não sei mais nem o que pensar", desabafou. 
Já Thales Alves compartilhou um vídeo em que é possível ouvir sons de tapas e a DJ pedindo que ele saísse da casa dela. "Não acho bonito porque a gente tinha um amor e carinho um pelo outro. [...] A única ferramenta do homem hoje em dia é o telefone, porque a gente não pode dar um soco porque nossa força é muito grande. A gente pega o celular e tenta se defender", afirmou o empresário. 