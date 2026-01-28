Suzanna Freitas contou que vai se mudar da casa da mãe, Kelly KeyReprodução/Instagram

Rio - Suzanna Freitas revelou nesta quarta-feira (28) que vai deixar a casa da mãe, Kelly Key, no Rio de Janeiro. A influenciadora de 25 anos respondeu as curiosidades dos seguidores e explicou que deseja ter seu próprio espaço. 
"Amigas, tô querendo isso há bastante tempo, sabia? Eu venho me programando pra morar sozinha há muito tempo. Essa casa que eu moro é a casa da minha família. Nós somos uma família que desde sempre morou todo mundo junto no mesmo lugar. Tanto que quando a gente vem de férias, passar Natal no Novo, é tudo nessa casa", disse nos Stories. 
A jovem comentou a vontade de ter mais independência na vida. "Eu sempre quis ter a experiência de morar sozinha, de ter o meu canto, de ter o meu apartamento. E me casar, construir uma família, realmente tocar a minha vida. E eu estou vivendo muito esse momento, sabe? Onde eu realmente quero dar um passo maior e ter o meu cantinho", afirmou. 
"Tem momentos na nossa vida que a gente precisa dar um passo maior. É óbvio que eu poderia ficar aqui a vida inteira, mas quero ter o espaço, assumir responsabilidades. Preciso me sentir mulher, tocar minha vida. Construir minha vida", acrescentou Suzanna. 