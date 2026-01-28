Fernanda Bande na Bahia - Reprodução / Instagram

Fernanda Bande na BahiaReprodução / Instagram

Publicado 28/01/2026 14:08

Rio - A apresentadora Fernanda Bande, de 34 anos, exibiu o corpo escultural ao publicar cliques de biquíni no Instagram, nesta quarta-feira (28). A ex-participante do "BBB 24", da TV Globo, aproveitou um passeio à Praia do Buracão, localizada no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, para colocar o bronzeado em dia.

fotogaleria

A postagem atraiu a atenção de seguidores. "Eita gostosona", afirmou Anamara. "Maravilhosa", disse um internauta. "Que espetáculo de mulher", opinou outro.

Desde que deixou o confinamento, Fernanda tem consolidado sua presença na mídia como apresentadora e influenciadora.