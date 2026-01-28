Fernanda Bande na BahiaReprodução / Instagram
Ex-BBB Fernanda Bande exibe as curvas ao posar de biquíni
Apresentadora e ex-BBB de 34 anos curte uns dias de descanso na Bahia
Fátima Bernardes revela conselho da filha sobre diferença de idade com Túlio Gadêlha
Comunicadora falou sobre os julgamentos em torno do casal
Irmã de Mel Maia se emociona em formatura ao lembrar da mãe
Recém-formada em Odontologia, Yasmin Maia relembra trajetória marcada por superação
Graciele Lacerda curte viagem à Suíça com a família
Influenciadora compartilhou registros dos passeios no Instagram
Caio Blat comemora graduação do filho: 'Me orgulha todos os dias'
Ator acompanhou a cerimônia de conclusão de curso de Antonio Blat
Djavan faz aniversário e recebe homenagens
Cantor e compositor completou 77 anos nesta terça-feira (27)