Graciele Lacerda, Clara e Zezé Di CamargoReprodução / Instagram

Publicado 28/01/2026 12:43 | Atualizado 28/01/2026 12:47

Rio - A influenciadora Graciele Lacerda, de 45 anos, compartilhou nesta quarta-feira (28) registros de sua viagem em família para Zermatt, na Suíça. Nas imagens, ela aparece ao lado do marido, o cantor Zezé Di Camargo, de 63 anos, e da filha do casal, Clara, que completou um ano recentemente.

As fotografias mostram a família em cenários de neve e em uma estação de trem local. Esta, inclusive, é a primeira viagem internacional de Clara. As fotografias mostram a família em cenários de neve e em uma estação de trem local. Esta, inclusive, é a primeira viagem internacional de Clara.

Além da pequena, Zezé Di Camargo também é pai de Wanessa, Camilla e Igor Camargo, frutos de seu casamento anterior com Zilu Godoi, que durou de 1982 a 2012.



