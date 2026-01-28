Gil do Vigor e Sarah Andrade - Reprodução / X

Gil do Vigor e Sarah AndradeReprodução / X

Publicado 28/01/2026 08:58

Rio - Gil do Vigor utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (27), para negar que deu dicas sobre o jogo para Sarah Andrade durante ação no "BBB 26" , da TV Globo. Os dois são amigos desde quando participaram da edição 21 do reality. O apresentador garantiu que foi "imparcial" e até ameaçou os internautas de "processo".

fotogaleria

Em comentários que foram apagados por usuários do X, antigo Twitter, o apresentador do "Bate Papo BBB" respondeu: "Ele coloca em risco minha integridade como profissional". "A galera cria fake news e acha que vai ficar tudo bem. Melhor que responder, vou printando", escreveu ele, em seguida.

Um internauta comentou: "Sarah está dizendo que precisa se desculpar com Ana Paula, que está sentindo no coração isso. É, gente [risos]. O Gil deu algum sinal". O economista negou a atitude, alegando que iria tomar medidas judiciais.



"Oi, querido. O que a Sarah falou ou não falou, é uma questão dela (por mais que eu não tenha visto ela falar isso). Agora, quando o processo chegar para você sobre eu ter dado algum sinal, será um problema totalmente seu. E tenha certeza que tenho excelentes advogados. Beijos, querido".

Antes da ação, ele também se defendeu. "Vocês precisam entender: No 'BBB' eu estou como apresentador do 'Bate Papo' e de forma alguma serei parcial, seja com a Sarah ou qualquer participante", disse o influenciador digital.

A participação de Gil aconteceu neste mesmo dia. Na área externa, o ex-BBB cumprimentou os confinados, entre eles Solange, Edilson Capetinha e Jonas Sulzbach. Pouco depois, reconheceu a amiga. "Olha a Sarah", disse ele, antes de abraçar a sister. A reação da loira chamou atenção, com lágrimas e visível emoção.