Sarah Andrade chora ao reencontrar Gil do Vigor durante ação no 'BBB 26' - Reprodução / TV Globo

Sarah Andrade chora ao reencontrar Gil do Vigor durante ação no 'BBB 26'Reprodução / TV Globo

Publicado 27/01/2026 17:18

Rio - Sarah Andrade se emocionou ao rever Gil do Vigor dentro da casa do "BBB 26". O ex-participante do BBB 21 voltou ao programa nesta terça-feira (27) para uma ação promocional e acabou protagonizando um dos momentos mais comentados do dia ao reencontrar a amiga de edição.



Assim que entrou na área externa, Gil cumprimentou os confinados, entre eles Solange, Edilson Capetinha e Jonas Sulzbach. Pouco depois, reconheceu Sarah. “Olha a Sarah!”, disse ele, antes de abraçar a sister. A reação da influenciadora chamou atenção, com lágrimas e visível emoção.



Durante a dinâmica, Sarah comentou de forma bem-humorada sobre a experiência de participar novamente do reality. “Não é fácil viver de novo, tá? Viver de novo aqui não tá fácil”, afirmou. Gil respondeu com uma risada e perguntou: “Tá não?”.



Ao longo da ação, Sarah chorou em outros momentos e recebeu apoio dos colegas. Em conversa na casa, explicou o motivo da emoção: “Eu não queria chorar na frente dele, porque eu sei que atrapalha ele, entendeu?”.



O reencontro repercutiu nas redes sociais. “Até que o Gil do Vigor conseguiu se conter vendo a Sarah”, escreveu um internauta. Outro levantou uma teoria sobre o impacto da visita: “Eu acho que esse olhar a Sarah foi um alerta pra ela. A cara dela mudou... como se ela não estivesse indo bem. Sei lá, achei estranho”. Também houve elogios ao ex-BBB: “Ele é muito profissional. Amo demais”. Um usuário comentou: “Se depois dessa dinâmica com o Gil a Sarah mudar alguns comportamentos dela, sabemos que o Gil soltou alguma palavra-chave pra ela entender que não tava jogando bem”.



Na semana passada, Sarah já havia feito um desabafo no confinamento. Em conversa com aliados, a sister falou sobre a falta do antigo parceiro de jogo. “Eu e ele fomos uma conexão absurda. Tanto que eu entrei aqui com expectativa de encontrar um novo Gil, e eu não encontrei”, disse, aos prantos.