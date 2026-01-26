Matheus vira meme após dificuldade para espremer limão na cozinha do 'BBB 26'Reprodução / TV Globo
No vídeo, o brother aparece tentando espremer um limão inteiro em um utensílio de metal, sem cortar a fruta ao meio. Sem conseguir extrair o suco, ele troca de objeto e pega um espremedor de laranja. Ainda assim, Matheus apenas fura o limão, sem realizar o corte necessário.
RECEBA A INTELIGÊNCIA! Matheus do BBB26 usando um LIMÃO INTEIRO no espremedor.pic.twitter.com/N3LCwl0HEa— POPTime (@poptime) January 26, 2026
A cena chamou atenção de quem assistia. Nas redes, o episódio foi comparado a outros momentos que também viraram meme no reality. No "BBB 22", Jade Picon espremeu uma laranja com as mãos enquanto o suco caía dentro do espremedor. Já no "BBB 24", Yasmin Brunet viralizou após demonstrar dificuldade para usar uma sanduicheira.
Os comentários de internautas se multiplicaram. “Ele arrombou o limão, não é possível, escreveu um usuário. Outro ironizou: “É por conta de pessoas assim que na embalagem de ovo vem escrito ‘contém ovo’”.
“Esse aí nunca entrou em uma cozinha para fazer a própria comida”, opinou mais um. “Eu acredito que foi de propósito, não tem condições de ele nunca ter tido contato com um limão, me recuso a acreditar”, disse outro. “Nunca fez uma caipirinha na vida? Nunca fez um suco? Nunca temperou uma salada?”, questionou um internauta.
