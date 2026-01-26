Matheus vira meme após dificuldade para espremer limão na cozinha do 'BBB 26' - Reprodução / TV Globo

Matheus vira meme após dificuldade para espremer limão na cozinha do 'BBB 26'Reprodução / TV Globo

Publicado 26/01/2026 14:32 | Atualizado 26/01/2026 14:33

Rio - Matheus Moreira virou assunto nas redes sociais após uma situação no "BBB 26" em que demonstra dificuldade para usar um espremedor de limão. O momento passou a circular no domingo (25) e rapidamente rendeu comentários e comparações com situações semelhantes de edições anteriores do reality.



No vídeo, o brother aparece tentando espremer um limão inteiro em um utensílio de metal, sem cortar a fruta ao meio. Sem conseguir extrair o suco, ele troca de objeto e pega um espremedor de laranja. Ainda assim, Matheus apenas fura o limão, sem realizar o corte necessário.