Jonas Sulzbach comentou separação de Mari Gonzalez Reprodução/Instagram

Publicado 24/01/2026 16:35

Rio - Jonas Sulzbach conversou com Ana Paula Renault e Milena sobre o término do relacionamento com Mari Gonzalez. Os brothers estavam deitados em um dos quartos do "BBB 26" quando o empresário foi questionado se ainda gostava da Influenciadora.

"Como pessoa, eu gosto. Como mulher, não, né? Ela tá namorando já, mas é uma pessoa maravilhosa. A gente morava junto", disse ele.

Jonas explicou que compartilha os cuidados dos cachorros do ex-casal com Mari. "Eles ficam lá em casa e quando ela quer vai visitar. Ela ia levar o menorzinho para ficar com ela agora em janeiro, já deve ter pego", afirmou.

O empresário e a influenciadora iniciaram o relacionamento em 2015 e ficaram noivos em 2022. Em outubro de 2023, após boatos de que estariam separados, Mari revelou que cada um está vivendo um momento mais "individual". Atualmente, ela namora cantor Pipo Marques enquanto o ex-parceiro continua solteiro.