Rio - Babu Santana venceu a 2ª prova do líder do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, nesta quinta-feira (22). O ator se emocionou muito com a conquista, já que é a primeira vez que ele ganha a liderança no reality show. "Duas edições pra isso!", disse ele, que integrou o 'BBB 21".
Na prova, os competidores deviam equilibrar as duas bandejas da gangorra colocando caixas nelas. Todos os brother participaram da primeira fase da dinâmica, mas Marcelo, Juliano Floss, Babu Santana e Sarah Andrade se classificaram para a final, que aconteceu durante o programa ao vivo. O ator levou a melhor.
Com a vitória, Babu está imune no paredão, que será formado neste domingo (25), e escolheu Solange Couto, Juliano Floss, Alberto Cowboy, Marcelo, Milena, Breno e Edilson para integrarem o vip com ele. Sendo assim, estão na Xepa: Ana Paula Renault, Brígido, Chaiany, Gabriela, Jonas Sulzbach, Jordana, Leandro, Marciele, Matheus, Maxiane, Paulo Augusto, Samira, Sarah Andrade e Sol Vega.