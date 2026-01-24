BBB 26: Alberto Cowboy e Brigido indicam Leandro ao ParedãoReprodução / Instagram
Após ser indicado, o baiano caiu no choro e foi consolado pelos colegas de confinamento, Ana Paula Renault, Juliano Floss, Maxiane e o Líder da Semana, Babu Santana. "Se tem uma coisa que eu conheço desse jogo, é Paredão. E, quando ele não mata, ele fortalece", falou o veterano, que integrou a edição 20 do reality.
A dinâmica da semana ainda contará com um brother emparedado pelo Líder e outro pela casa. Um dos 'emparedados' vai deixar o programa, nesta terça-feira (27). Vale lembrar que no domingo (25), não terá Prova Bate e Volta. Essa, inclusive, foi a informação privilegiada que Maxiane recebeu na dinâmica do Ganha-Ganha, na terça (20). Nesta madrugada, a sister contou a novidade aos aliados.
'Caixa-Surpresa'
Ao todo, cinco caixas foram abertas, cada uma delas com uma consequência. Tadeu explicou: "Até o final do programa de hoje teremos pelo menos um jogador emparedado. Daqui a pouco, eles vão se deparar com um botão misterioso e cinco 'Caixas-Surpresa' no gramado da casa. Cada caixa guarda uma consequência".
Depois da sirene ecoar, os participantes correram para o gramado. Sarah Andrade foi a primeira a apertar o botão e recebeu a consequência da Caixa 1. "No domingo, você vai vetar o voto de alguém no Paredão. Escolha agora alguém, exceto o Líder, para abrir a Caixa 2", leu a influenciadora.
A loira chamou Jonas Sulzbach para abrir a Caixa 2. Com isso, ele não votará na próxima Formação do Paredão. "Caixa 2: Você não vota no próximo Paredão. Escolha alguém, exceto o Líder, para abrir a caixa 3". O empresário escolheu Ana Paula Renault para abrir a Caixa 3. A sister, então, terá direito ao voto que vale por dois na próxima berlinda. "No domingo, o seu voto vai valer por dois".
Ana Paula apontou Alberto Cowboy para abrir a Caixa 4. O integrante do time veterano precisou escolher alguém para a Caixa 5 e chamou Brigido. Caso não chegassem num consenso, os dois iriam para a berlinda, conforme explicado pelo apresentador.
'Prova do Anjo'
Vale lembrar que na tarde deste mesmo dia, Jonas venceu a Prova do Anjo e conquistou imunidade. O brother venceu a etapa em dupla com Sarah e levou a melhor no final. Solange Couto ficou sem par e não participou da disputa.
