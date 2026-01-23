Jonas Sulzbach venceu a Prova do Anjo e está imune Globo/Manoella Mello

Rio - Jonas Sulzbach ganhou a Prova do Anjo realizada na tarde desta sexta-feira (23) e conquistou a imunidade na próxima formação do paredão. O brother venceu a etapa em dupla com Sarah Andrade e levou a melhor na disputa final. Solange Couto ficou sem par e não participou da disputa. 
Os brothers tinham que apertar o botão correspondente à cor do seu colete para somar pontos. Em seguida, eles acumulavam bonificação ao escolher um envelope nos totens disponíveis na área externa. Jonas e Sarah somaram 65 pontos e ganharam a primeira fase. O empresário tirou duas mensagens positivas na etapa seguinte e venceu. 
O participante escolheu Chaiany, que também perdeu 300 estalecas, para o Castigo do Monstro. "Ela me julgou. Na próxima vez é bom ter um pouco mais de noção", disparou ao anunciar a escolha. A sister precisa enrolar novelos separando as linhas por cores. Caso não consiga cumprir o desafio no tempo determinado, ela não poderá sair do local até finalizar a rodada seguinte.