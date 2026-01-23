Jonas Sulzbach venceu a Prova do Anjo e está imune Globo/Manoella Mello
'BBB 26': Jonas Sulzbach vence Prova do Anjo e garante imunidade
Chaiany foi escolhida para o Castigo do Monstro
BBB 26: Dinâmica colocará alguém no Paredão nesta sexta
Tadeu Schmidt adianta que o anjo desta semana será autoimune
BBB 26: Babu Santana vence a prova do líder e se emociona: 'Duas edições pra isso'
Ator escolheu Solange, Juliano, Alberto, Marcelo, Milena, Breno e Edilson para integrarem o Vip
'BBB 26': Confira resultado da primeira fase da Prova do Líder
Quatro brothers conquistaram vaga na etapa final
'BBB 26': Solange Couto se irrita com atitude de Milena: 'Tá na coordenação?"
Recreadora de festa infantil trocou os lençóis do quarto Sonho do Grande Amor
Marcelo se incomoda com comportamento de Matheus e chora
'Minha vida foi todinha sofrendo preconceito', desabafou o médico
