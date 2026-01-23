Tadeu Schmidt - Reprodução de vídeo / TV Globo

Tadeu Schmidt Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 23/01/2026 08:30

Rio - Tadeu Schmidt explicou como será a dinâmica da semana do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, durante o programa ao vivo nesta quinta-feira (22). O apresentador revelou que o anjo será autoimune e uma nova dinâmica, a das Caixas-Surpresa, vai colocar uma pessoa no paredão nesta sexta (23).



"Amanhã (hoje) tem Prova do Anjo. Nesta semana, o Anjo é Autoimune. Também amanhã (hoje), no nosso programa ao vivo, vai rolar a dinâmica das Caixas-Surpresa. Como resultado desta dinâmica, uma pessoa vai ao Paredão, outra vai perder o voto do próximo Paredão, outra vai ter voto valendo peso dois e outra pessoa vai ganhar o poder de vetar o voto de alguém", afirmou.

"No domingo, durante o Presente do Anjo, o jogador que for o Anjo da semana vai poder escolher entre ver o vídeo da família ou dar uma imunidade para alguém. À noite, temos a formação de um Paredão triplo, que vai ser assim: Anjo Autoimune, e, dependendo do que ele escolher, podemos ter mais uma pessoa imunizada por ele; um jogador já vai estar no Paredão por conta da dinâmica das Caixas-Surpresa; e teremos mais um emparedado pelo Líder e outro pela casa", completou.

Vale lembrar que não haverá Prova Bate e Volta nesta semana. Essa, inclusive, é a informação privilegiada que Maxiane recebeu na dinâmica do Ganha-Ganha, na terça (20). Nesta madrugada, a sister compartilhou essa informação, que pode mudar os rumos do jogo, com seus aliados.