Sarah declara veto no voto de Ana Paula - Reprodução / Instagram

Sarah declara veto no voto de Ana PaulaReprodução / Instagram

Publicado 26/01/2026 09:19

Rio - Com o poder do veto, Sarah Andrade anulou os votos de Ana Paula na formação do segundo paredão do "BBB 26", da TV Globo, na noite deste domingo (25). A decisão gerou um confronto entre as duas participantes ainda durante a transmissão ao vivo do reality show.

fotogaleria

Ao comunicar o veto, Sarah declarou que a jornalista induz outros competidores ao erro. "Não gosto de conviver no dia a dia com um competidor como esse", afirmou. Ana Paula contestou a fala, definindo o argumento da brasiliense como "vozes de sua cabeça" e apontando uma mudança de comportamento dela , a quem acusou de tentar manter uma "falsa simpatia" nos dias anteriores.



Durante a madrugada desta segunda-feira (26), em diálogo com Milena, Ana Paula avaliou a movimentação da rival. Segundo a participante, Sarah tentou "cavar um pênalti" ao focar em um alvo que já estava exposto no jogo. "Ficou claro o lado dela. Eu quero só dar uma aterrorizada e tirar ela dessa zona de conforto", declarou a jornalista sobre seus próximos passos no confinamento.



Ana Paula também criticou a menção de Sarah sobre dificuldades de convivência. A participante questionou se a colega esperava encontrar uma "colônia de férias" na disputa pelo prêmio de R$ 5,5 milhões. Como desdobramento do conflito, a jornalista indicou o rompimento de sua aliança com Jonas Sulzbach, afirmando que não pretende manter mais conversas com o modelo. Ao comunicar o veto, Sarah declarou que a jornalista induz outros competidores ao erro. "Não gosto de conviver no dia a dia com um competidor como esse", afirmou. Ana Paula contestou a fala, definindo o argumento da brasiliense como "vozes de sua cabeça" e apontando uma mudança de comportamento dela , a quem acusou de tentar manter uma "falsa simpatia" nos dias anteriores.Durante a madrugada desta segunda-feira (26), em diálogo com Milena, Ana Paula avaliou a movimentação da rival. Segundo a participante, Sarah tentou "cavar um pênalti" ao focar em um alvo que já estava exposto no jogo. "Ficou claro o lado dela. Eu quero só dar uma aterrorizada e tirar ela dessa zona de conforto", declarou a jornalista sobre seus próximos passos no confinamento.Ana Paula também criticou a menção de Sarah sobre dificuldades de convivência. A participante questionou se a colega esperava encontrar uma "colônia de férias" na disputa pelo prêmio de R$ 5,5 milhões. Como desdobramento do conflito, a jornalista indicou o rompimento de sua aliança com Jonas Sulzbach, afirmando que não pretende manter mais conversas com o modelo.

Veja o momento do bate-boca: