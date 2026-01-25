Kelly Key e Pedro Sampaio agitam festa do ’BBB 26’ - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 25/01/2026 07:58

Rio - Kelly Key e Pedro Sampaio comandaram a festa do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na noite deste sábado (24). A cantora agitou os participantes com hits nostálgicos dos anos 2000, enquanto o DJ empolgou com sucessos atuais, com direito a participação de Melody.

Para cantar pela primeira vez no reality, a loira escolheu um repertório composto pelas canções "Cachorrinho", "Chic, Chic", "Sou a Barbie Girl" e mais. "Eu vou precisar de um Ken", brincou a artista, durante a performance de um dos maiores sucessos da carreira.

Pedro, inclusive, entrou no clima e usou 'orelhas de cachorrinho' durante a apresentação. Os participantes ficaram animados: eles dançaram e cantaram muito em frente ao palco.

gente eu acho q se tivesse um show da kelly key assim na minha frente eu iria de bia do bras serio msm



ngm entende que ela foi minha primeira diva pop pic.twitter.com/g4iWMBTRuZ — nini. (@misazip) January 25, 2026

A festa ainda contou com a presença filha da cantora, Suzanna Freitas, que subiu ao palco e cumprimentou os confinados. A influenciadora digital foi recepcionada com muitos gritos, principalmente de Milena. "Eu sigo ela [Suzanna], é filha dela [Kelly]".

“eu sigo ela, ela é filha dela” a milena tendo um surto ao ver a filha da kelly key kkkkkkkk pic.twitter.com/QOwwTc58sz — vín (@dissevini) January 25, 2026

O setlist do DJ contou com várias hits, como "Sequência Striptease", "Sequência Feiticeira" e "Escada do Prédio", embaladas pelas coreografias dos bailarinos. Além disso, Melody subiu ao palco durante a apresentação da canção "Jetski", lançada em colaboração com Pedro.