Brigido, Leandro e Matheus estão no paredãoReprodução de vídeo / TV Globo

Rio - O segundo paredão do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, foi formado na noite deste domingo (25).  Brigido, Leandro e Matheus estão na berlinda e dispustam a preferência do público para seguirem no jogo. Um deles deixa o reality show nesta terça-feira (27). 
Leandro havia sido indicado ao paredão por Alberto Cowboy e Brigido na dinâmica das caixas-surpresa. Anjo da semana, Jonas estava imune. Com o poder do veto, Sarah optou por anular o voto de Ana Paula. "Acredito que ela induz muito os outros ao erro aqui [dentro do jogo]", justificou.
O líder Babu escolheu Matheus para integrar a berlinda. "Tinha duas preferências e vi que a casa tinha uma tendência. Então eu vou indicar o Matheus por estratégia de jogo", afirmou o ator. Brigido foi o mais votado pela casa e completou o paredão. 
 