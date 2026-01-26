Brigido, Leandro e Matheus estão no paredãoReprodução de vídeo / TV Globo
BBB 26: Brigido, Leandro e Matheus estão no paredão
Um dos participantes deixa o reality show nesta terça-feira (27)
'BBB 26': Jordana critica atitudes de Milena: 'Desagradável'
Advogada analisou jogo da recreatora infantil em papo com Sol Vega
Kelly Key e Pedro Sampaio agitam festa do 'BBB 26'
Participantes ficaram animados e dançaram muito em frente ao palco, na noite deste sábado (24)
'BBB 26': Jonas Sulzbach relembra fim da relação com Mari Gonzalez
Empresário e influenciadora anunciaram separação em outubro de 2023
'BBB 26': Alberto Cowboy e Brigido indicam Leandro ao Paredão
Baiano caiu no choro e foi consolado pelos colegas de confinamento
'BBB 26': Jonas Sulzbach vence Prova do Anjo e garante imunidade
Chaiany foi escolhida para o Castigo do Monstro