Jordana detonou Milena por atitudes na casa do 'BBB 26'Reprodução

Publicado 25/01/2026 20:59

Rio - Mirela foi assunto em conversa de Jordana e Sol Vega na academia do "BBB 26" na noite deste domingo (25). A advogada detonou o comportamento da sister e disse não entender a visão dos adversários de que ela possa ganhar o reality show.

"As pessoas já ficam criando essa conversa. Por que que ela tem que ser a ganhadora? Uma menina que não tem o mínimo de inteligência emocional, a menina que não tem o mínimo de maturidade. Uma menina que é uma menina, infantil, imatura, não sabe conversar, não sabe se relacionar", disse ela.

Jornada criticou a recreadora infantil por não ter dançado uma música na festa do líder Alberto Cowboy. "Que menina desagradável. É uma falta de respeito com o artista. Aí você quer me dizer que o Brasil vai apoiar?", perguntou a sister.

"A turminha está confiante", afirmou Sol. "Eu não vou comprar essa ideia. Ela é uma pessoa imatura, muito imatura. Não faz articulação nenhuma, é o tempo inteiro na sombra da Ana Paula, a gente vê isso aqui dentro", acrescentou a advogada.