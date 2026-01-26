Maxiane discursa sobre insatisfação de como seus aliados utilizaram de informação que ela passou a eles.Reprodução / X
"Fiquei muito chateada, para não falar outro palavrão. Acho que hoje foi o primeiro dia que eu me senti muito decepcionada, né? Mas, é um jogo", relatou. A sister pontuou que o episódio mudará sua forma de lidar com dados estratégicos: "Agora, mais do que nunca, eu tenho que saber em quem confiar e, muitas vezes, guardar as informações para mim".
A descoberta de que o sigilo havia sido quebrado ocorreu mais cedo, durante o Presente do Anjo. Sarah Andrade foi a responsável por alertar a influenciadora sobre a repercussão do tema entre os brothers. "Já chegou até mim. Não sei como foi que você passou para as pessoas, mas se você falou para guardar segredo, não guardou. Porque a casa inteira já está sabendo", afirmou Sarah na ocasião.
Sarah sobre o segredo da Maxiane: “A casa inteira já está sabendo. Chegou até em mim, só pra você ter uma noção. E quem contou pra mim foi a Milena”#BBB26 pic.twitter.com/eBbecXBpuN— Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 25, 2026