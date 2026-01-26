Maxiane discursa sobre insatisfação de como seus aliados utilizaram de informação que ela passou a eles.Reprodução / X

Rio - Maxiane não gostou nada da maneira com que sua informação privilegiada, obtida em uma dinâmica, circulou pela casa do "BBB 26", da TV Globo. A influenciadora digital reclamou da maneira como a notícia se espalhou entre os participantes, ao ser questionada por Tadeu Schmidt, no programa ao vivo, deste domingo (25). 
"Fiquei muito chateada, para não falar outro palavrão. Acho que hoje foi o primeiro dia que eu me senti muito decepcionada, né? Mas, é um jogo", relatou. A sister pontuou que o episódio mudará sua forma de lidar com dados estratégicos: "Agora, mais do que nunca, eu tenho que saber em quem confiar e, muitas vezes, guardar as informações para mim".
A sister teve o privilégio de ter uma informação que o restante da casa não iria receber, mas ela usar como quisesse. Maxiane soube, pela dinâmica, que não teria prova "bate e volta" na noite de formação do Paredão. Ela então contou para algumas pessoas, como Milena e Marcelo, que julgava serem seus aliados, mas a informação foi passada para os outros participantes.

A descoberta de que o sigilo havia sido quebrado ocorreu mais cedo, durante o Presente do Anjo. Sarah Andrade foi a responsável por alertar a influenciadora sobre a repercussão do tema entre os brothers. "Já chegou até mim. Não sei como foi que você passou para as pessoas, mas se você falou para guardar segredo, não guardou. Porque a casa inteira já está sabendo", afirmou Sarah na ocasião.
Maxiane definiu a situação como um "telefone sem fio" e reforçou que evitará repassar novas informações no confinamento.
