Sol Vega briga com Juliano Floss e Ana Paula Renault durante intervalo do ’BBB 26’Reprodução de vídeo / X

Rio - Treta! Sol Vega protagonizou uma discussão acalorada com Ana Paula Renault durante o 'Sincerão' do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na noite desta segunda-feira (26). Após Juliano Floss criticar a atitude da integrante da edição 4 do reality, os dois também se desentenderam durante o intervalo.
fotogaleria
"Você não fala nada com nada. Só grita. Só sabe gritar", falou o influenciadora digital e dançarino. Sol saiu do seu lugar e foi até a direção do brother e rebateu: "Na semana passada, você me falou uma coisa que eu fiquei muito chateada com você. Você é um menino branco, nasceu na nova geração, você não passou o que eu passei na minha vida".
"A primeira coisa que eu falei é que respeito a sua história", respondeu Juliano. "Não, não. Você não falou isso. Você não falou", retrucou Sol. "Está gravado. Quando você sair, você assiste", disse ele.Após a veterana continuar a briga, o influenciador retrucou: "Para de apontar o dedo na minha cara e vai sentar. Respeita a dinâmica". "Eu não vou sentar", falou ela, que logo após, complementou:

"Você não sabe da minha história para falar de mim. Não sabe o que eu passei. Você só tem 21 anos. Quando você estava na barriga da sua mãe, eu estava sofrendo para caramba. Você sabe conversar porque seus pais te educaram, você estudou".

"Está passando do limite já, Sol", alegou o influenciador. Sol, então, falou: "O que é isso, cara? Você que está passando dos limites porque eu estava discutindo com ela [Ana Paula]. Não estava discutindo com você [...] Você não sabe da minha vida, dos meus traumas".

"Não tem controle emocional", disparou Juliano. Em seguida, Ana Paula tentou falar com Juliano. "É por isso que...", disse, antes de ser interrompida por Sol, que retrucou: "'É por isso o quê? Você não estava gritando até agora?". "Você quer o quê, me bater? É por isso que não conseguimos ter um embate. Olha como que fica. A gente não consegue trocar", falou a jornalista.

Sol precisou ser contida pelos colegas de confinamento, Gabriela, Matheus, Jonas Sulzbach e Sarah Andrade. "Você pode falar. Os dois branquinhos podem falar. A negra quando fala, é baixaria. Ela cortou Aline [Campos] direto. Falou de mim, me julgou. Não sabe quem eu sou. O que eu passei".