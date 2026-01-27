Sol Vega briga com Juliano Floss e Ana Paula Renault durante intervalo do ’BBB 26’Reprodução de vídeo / X
"Você não sabe da minha história para falar de mim. Não sabe o que eu passei. Você só tem 21 anos. Quando você estava na barriga da sua mãe, eu estava sofrendo para caramba. Você sabe conversar porque seus pais te educaram, você estudou".
"Está passando do limite já, Sol", alegou o influenciador. Sol, então, falou: "O que é isso, cara? Você que está passando dos limites porque eu estava discutindo com ela [Ana Paula]. Não estava discutindo com você [...] Você não sabe da minha vida, dos meus traumas".
"Não tem controle emocional", disparou Juliano. Em seguida, Ana Paula tentou falar com Juliano. "É por isso que...", disse, antes de ser interrompida por Sol, que retrucou: "'É por isso o quê? Você não estava gritando até agora?". "Você quer o quê, me bater? É por isso que não conseguimos ter um embate. Olha como que fica. A gente não consegue trocar", falou a jornalista.
Sol precisou ser contida pelos colegas de confinamento, Gabriela, Matheus, Jonas Sulzbach e Sarah Andrade. "Você pode falar. Os dois branquinhos podem falar. A negra quando fala, é baixaria. Ela cortou Aline [Campos] direto. Falou de mim, me julgou. Não sabe quem eu sou. O que eu passei".
Sol Vega x Ana Paula— edtzel | | (@jedtzel) January 27, 2026
TRETA do intervalo #BBB26 #RedeBBB #BBB pic.twitter.com/pmWTeRNPtM
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.