Matheus foi o segundo eliminado do ’BBB 26’ - Reprodução de Vídeo/Globo

Matheus foi o segundo eliminado do ’BBB 26’Reprodução de Vídeo/Globo

Publicado 27/01/2026 23:41

Rio - Matheus foi eliminado no segundo paredão do "Big Brother Brasil 26" na noite desta terça-feira (27) com 79,48 % dos votos. O bancário, que foi indicado por Babu Santana, enfrentou a berlinda contra Brigido, que recebeu 4,97% dos votos para sair, e Leandro ficou com 15,55%.

fotogaleria

"Há palavras que permitem discussão; há outras que não tem contestação. São, no mínimo, desnecessárias, mas podem ser muito mais. [...] Eu queria trazer aqui as palavras de sabedoria, ditas um dia desses na Academia pelo nosso Edilson. Ele perguntou: 'Será que, se o pessoal não entendeu, aqui não entendeu, não é você que está errado? Não tem que fazer essa reflexão?'. Vem entender aqui fora, Matheus", anunciou Tadeu Schmidt.

Na formação do paredão, Babu Santana emparedou Matheus. Brigido recebeu seis votos no confessionário e caiu na berlinda. O empreendedor indicou Leandro junto de Alberto Cowboy na dinâmica das Caixas-Surpresas.