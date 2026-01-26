Brigido revelou mira em Juliano Floss no próximo paredão Reprodução de Vídeo/ X
'BBB 26': Brigido mira em Juliano Floss para o paredão
Brother também detonou jogo de Leandro em papo com Gabriela
'BBB 26': Matheus vira meme com dificuldade para espremer limão; veja
Cena inusitada com utensílio doméstico repercutiu entre internautas
'BBB 26': Maxiane afirma que informação privilegiada virou 'telefone sem fio' entre participantes
Influenciadora manifestou, ainda, a intenção de filtrar o compartilhamento de estratégias com outros brothers
'BBB 26': Sarah e Ana Paula discutem depois de veto em formação do paredão
Jornalista demonstra o desejo de tirar a influenciadora da 'zona de conforto'
BBB 26: Brigido, Leandro e Matheus estão no paredão
Um dos participantes deixa o reality show nesta terça-feira (27)
'BBB 26': Jordana critica atitudes de Milena: 'Desagradável'
Advogada analisou jogo da recreatora infantil em papo com Sol Vega
