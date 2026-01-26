Brigido revelou mira em Juliano Floss no próximo paredão Reprodução de Vídeo/ X

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Enfrentando a berlinda do "BBB 26" contra Leandro e Matheus, Brigido já pensa em estratégias para o próximo paredão. O brother revelou para Gabriela em conversa nesta segunda-feira (26) que Juliano Floss é um de seus alvos. 
fotogaleria
Brigido conversou com Gabriela sobre o jogo no 'BBB 26' - Reprodução de Vídeo/ X
Brigido revelou mira em Juliano Floss no próximo paredão - Reprodução de Vídeo/ X
"Quero indicar alguém que sofra com o Paredão, entenda que aqui não é para brincar", afirmou o empreendedor. Ele também fez críticas ao jogo de Leandro. "Para mim, é o mais contraditório. O cara que falou que era meu amigo, ria comigo. Virou as costas e ainda fala de mim pelas costas. Traíra."
"Eu acho que ele é influenciável. Eu vejo que ele fica muito mexido. Eu gostava tanto dele, nunca tive nada contra ele. Tudo isso só porque eu dei a minha opinião, eu achei que tinha intimidade", disse Gabriela.