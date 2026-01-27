Babu Santana relembra presente perturbador enviado a Victor Hugo após 'BBB 20' Reprodução / Globo
'BBB 26': Babu Santana relembra presente perturbador enviado a Victor Hugo após 'BBB 20'
Ex-brother se manifestou sobre a história nas redes sociais; entenda
'BBB 26': Sol Vega discute com Ana Paula Renault e Juliano Floss no 'Sincerão'
Integrante da edição 4 do reality precisou ser contida pelos colegas de confinamento, durante a dinâmica desta segunda-feira (26)
'BBB 26': Brigido mira em Juliano Floss para o paredão
Brother também detonou jogo de Leandro em papo com Gabriela
'BBB 26': Matheus vira meme com dificuldade para espremer limão; veja
Cena inusitada com utensílio doméstico repercutiu entre internautas
'BBB 26': Maxiane afirma que informação privilegiada virou 'telefone sem fio' entre participantes
Influenciadora manifestou, ainda, a intenção de filtrar o compartilhamento de estratégias com outros brothers
'BBB 26': Sarah e Ana Paula discutem depois de veto em formação do paredão
Jornalista demonstra o desejo de tirar a influenciadora da 'zona de conforto'
