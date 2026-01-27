Babu Santana relembra presente perturbador enviado a Victor Hugo após 'BBB 20' - Reprodução / Globo

Publicado 27/01/2026 14:32

Rio - Durante uma conversa com Juliano Floss, nesta terça-feira (27), Babu Santana surpreendeu ao relembrar um episódio envolvendo Victor Hugo, seu colega de confinamento no "BBB 20". Segundo o ator, o ex-brother recebeu um presente perturbador pelos correios após deixar o reality da TV Globo.

Babu contou que, depois do fim do programa, manteve contato com Victor Hugo e o orientou a criar uma caixa postal para receber presentes enviados por marcas e fãs, evitando que as encomendas chegassem diretamente à sua casa. No entanto, logo na primeira retirada, houve uma surpresa negativa.

“O Victor Hugo, quando saiu daqui, a gente começou a se comunicar, porque a gente tava recebendo muitos recebidos. Aí falei pra ele fazer uma caixa postal pra receber as coisas, em vez de ir pra sua casa e tal... Chegou um recebido numa caixa: era um pombo decapitado. Macabro”, relatou Babu.

Durante o "BBB 20", Victor Hugo recebeu o apelido de “pombo-correio”, dado por Felipe Prior, por circular entre diferentes grupos da casa. O apelido acabou virando meme nas redes sociais, com direito a brincadeiras e referências sonoras.

Após a repercussão do relato, o próprio Victor Hugo se manifestou nas redes sociais e confirmou o ocorrido. "Obrigado por todo apoio que você e Marcela me deram, Babu. Foram fundamentais na minha vida pós-BBB. E sim, mataram uma ave para fazer terror psicológico comigo! Mas não adiantou nada, sigo firme e forte!”, escreveu.