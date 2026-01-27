Jonas provocou Milena após ouvir desabafo da sister com Ana Paula - Reprodução de Vídeo/ X

Publicado 27/01/2026 19:36

Rio - A casa do "BBB 26" ferveu na tarde desta terça-feira (27) com a briga entre Milena, Ana Paula e Jonas. A sister desabafava com a aliada após um desentendimento com Jordana quando o empresário entrou no quarto e começou a provocar a recreadora infantil.

"Tem que dar liberdade pra falar dos outros aqui?", disse ao ouvir a rival afirmar que Jordana não pode criticá-la por não ter intimidade com ela. "Não se mete porque não chegou em você", rebateu Milena. "Olha quem falando de dar liberdade. A mais leva-e-traz do programa querendo dar liberdade", disse o veterano.

Ana Paula saiu em defesa da amiga e discutiu com o empresário. "Ficou desestabilizado, foi?", perguntou. "Pra você, nunca. Eu sei como é seu jogo, Ana Paula...Vamos ver o seu QI. Até onde vai", afirmou ele. "Fiquei com medo agora, tremi", ironizou a jornalista.