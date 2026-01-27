Carolina Dieckmmann surgiu com vestido colado para lançamento de filme - Roberto Filho/Brazil News

Publicado 27/01/2026 21:25

Rio - Carolina Dieckmmann, de 47 anos, caprichou no look para o lançamento do filme "(Des)controle" que aconteceu em um cinema do Leblon, na Zona Sul, nesta terça-feira (27). Para o evento, a atriz escolheu um vestido branco longo e colado ao corpo.

Com previsão de estreia para fevereiro, o longa-metragem acompanha um escritora que lida com uma sobrecarga emocional por conta dos problemas no trabalho e na família. Ela encontra alívio na bebida e acaba tendo que lidar com o alcoolismo.

A produção é protagonizada por Carolina Dieckmmann e nomes como Caco Ciocler, Júlia Rabello, Irene Ravache e Daniel Filho também integram o elenco.