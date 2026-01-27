Rafa Kalimann mostrou o rostinho da filha, ZuzaReprodução/Instagram

Rio - Rafa Kalimann se derreteu em um vídeo publicado nesta terça-feira (27) mostrando o rosto de Zuza, primeira filha com Nattan. A menina veio ao mundo no dia 6 de janeiro no Hospital e Maternidade São Luiz, em São Paulo
Zuza é a primeira filha de Nattan e Rafa Kalimann - Reprodução/Instagram
Rafa Kalimann mostrou o rostinho da filha, Zuza - Reprodução/Instagram
Rafa Kalimann, Nattan e Zuza - Reprodução/Instagram
"Ela nunca vai lembrar. E eu nunca vou esquecer" escreveu na legenda. Os internautas ficaram encantados com as imagens da bebê. "Uma mistura linda de vocês", avaliou uma seguidora. "É muito perfeitinhaaa essa mini Rafaella", elogiou outra. "Completamente apaixonada", disse uma terceira. 
Rafa Kalimann tornou público o relacionamento com Nattan em dezembro de 2024. Em junho do ano passado, os dois revelaram a gravidez. No mesmo mês, descobriram que estavam esperando uma menina, que ganhou o nome de Zuza em homenagem a Josefina, avó do cantor que morreu.