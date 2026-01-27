Thaila Ayala - Reprodução / Instagram

Publicado 27/01/2026 13:27 | Atualizado 27/01/2026 13:33

Rio - Thaila Ayala levou um susto ao chegar em casa, nesta terça-feira (27), ao se deparar com uma cobra na sala de jantar. A atriz, casada com Renato Góes, acionou o Corpo de Bombeiros do Rio para realizar o resgate do animal, que entrou no imóvel, possivelmente, por uma das janelas.

Nas redes sociais, Thaila compartilhou vídeos que mostram a cobra sobre um móvel de apoio da sala, próxima a uma escultura de madeira.Apesar da situação inusitada, a atriz tratou o episódio com bom humor e fez referência à novela "Pantanal": "Novo objeto de decoração. O véio do rio voltou (quem lembra?) Brincadeirinha esse foi só nosso 'boas vindas!'".Esta não foi a primeira vez que uma cobra apareceu na casa do casal. Em 2022, Thaila relatou situação semelhante ao encontrar uma serpente no quintal após voltar da festa de lançamento do remake de "Pantanal", no qual o marido interpretou José Leôncio na primeira fase da trama. Na ocasião, também fez piada com a trama e apelidou o animal de "Velho do Rio".