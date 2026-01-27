Ao lado de Nicole Kidman, Fernanda Torres conversa com Tilda Swinton em desfile da Chanel - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 27/01/2026 10:43

Rio - Fernanda Torres compartilhou nas redes sociais, na manhã desta terça-feira (27), um registro conversando com a atriz britânica Tilda Swinton, durante o desfile da marca luxuosa Chanel, na Semana de Alta-Costura de Paris, na França.

"Spoiler", brincou o ícone da dramaturgia. No registro, as atrizes 'bateram papo' de mãos dadas. Nicole Kidman também estava ao lado delas. Em janeiro do ano passado, o trio concorreu ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz em Drama. A brasileira conquistou a estatueta inédita, pelo filme "Ainda Estou Aqui" (2024), de Walter Salles.

Na ocasião, a protagonista do longa-metragem "O Quarto ao Lado" chamou a atenção ao vibrar com a vitória de Fernanda, com muitos aplausos. Angelina Jolie ("Maria Callas"), Kate Winslet ("Lee") e Pamela Anderson ("The last showgirl") também estavam na disputa.

Em agosto do ano passado, Fernanda e Tilda se encontrarem na estreia da 82ª edição do Festival de Cinema de Veneza. As estrelas de cinema deram um abraço ao se verem. As atrizes também conversaram, tiraram 'selfie' e foram fotografadas.

Em 2020, a atriz já havia revelado a admiração por Tilda, durante participação no programa "Que História É Essa, Porchat?", do GNT. Ao ser questionada sobre qual pessoa ela "adoraria ser por um dia", ela citou a britânica.