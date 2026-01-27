Alice Braga posa ao lado da namorada - Reprodução do Instagram

Publicado 27/01/2026 08:03

Rio - Discreta em relação à vida pessoal, Alice Braga, de 42 anos, surgiu coladinha com a namorada, a produtora Renata Brandão, em um clique publicado no Instagram Stories, nesta segunda-feira (26). Nas imagens, as duas aparecem de olhos fechados, curtindo um solzinho.

Alice e Renata fizeram a primeira aparição juntas em maio de 2024 . Elas, no entanto, teriam se conhecido em dezembro do ano anterior.

A produtora-executiva e esteve à frente do premiado filme "Ainda Estou Aqui", que ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional. Já Alice é conhecida por trabalhos em longas nacionais, como "Cidade de Deus", "Entre Idas e Vindas". "Cidade Baixa" e "Eu sou A Lenda". Ela também já integrou o elenco de: "I Am Legend", "Repo Men", "Predators", "Elysium", "Suicide Squad" e "The Shack" no exterior.