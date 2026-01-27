Fernanda Bande relatou dificuldades na criação do filho com espectro autista - Reprodução/Instagram

Publicado 27/01/2026 21:55

Rio - Fernanda Bande comentou abertamente sobre a rotina e os desafios da maternidade atípica. A influenciadora conta que o filho mais velho, Marcelo, de 13 anos, é autista e vive um momento delicado da adolescência. Ela também é mãe de Laura, de 7.

"Ele vive em um outro tempo", afirma em participação no canal "De Repente 30+". A ex-BBB explica que o garoto não se conecta com a maioria das referências do universo digital e enfrenta dificuldades típicas dessa fase.

Fernanda lembra do período em que o filho não falava e das cobranças externas que recebeu e que só conseguiu aliviar esse peso após ouvir de uma profissional que não precisava dar conta de tudo sozinha. "Tem coisas que eu não vou alcançar e eu não sou menos mãe por isso", declara.