Bruna Furlan exibiu cicatriz do tratamento contra o câncer Reprodução/Instagram
Neta de Carlos Alberto de Nóbrega mostra cicatriz do tratamento do câncer
Bruna Furlan descobriu a doença em dezembro do ano passado
Neta de Carlos Alberto de Nóbrega mostra cicatriz do tratamento do câncer
Bruna Furlan descobriu a doença em dezembro do ano passado
Ex-Chiquititas expõe antigo romance secreto com Junior Lima
Renata Del Bianco descreveu relação com o cantor nas redes sociais
Anitta reclama de erro em fantasia nos bastidores de show
Asa do figurino da cantora estava ao contrário durante sessão de fotos
Filha de Kelly Key conta que vai morar sozinha: 'Construir minha vida'
Suzanna Freitas falou sobre vontade de ser mais independente
Gabi Luthai e Teo Teló deixam maternidade com Matteo, segundo filho do casal
Bebê nasceu no último sábado (24)
Discreta, Gisele Bündchen publica fotos raras para celebrar 1 ano do filho caçula
River é fruto do relacionamento da top model com o brasileiro Joaquim Valente
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.