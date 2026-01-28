Bruna Furlan exibiu cicatriz do tratamento contra o câncer - Reprodução/Instagram

Publicado 28/01/2026 19:05

Rio - Bruna Furlan, de 24 anos, compartilhou um vídeo em que mostra a cicatriz de um procedimento realizado durante o tratamento do câncer de mama. A neta de Carlos Alberto de Nóbrega retirou o Port-a-Cath, um cateter para fornecer acesso à corrente sanguínea na quimioterapia.

"Gente, caiu o meu ponto. Ficou essa cicatriz, que ficou fofinha. Eu estou... Não estou amando, né? Mas eu estou acolhendo todas as marquinhas que vão ficando desse processo. Eu acho que a gente tem que ver não como cicatrizes, e sim como marcas de coisas que eu sobrevivi", refletiu.