Bruna Furlan exibiu cicatriz do tratamento contra o câncer Reprodução/Instagram

O Dia
Rio - Bruna Furlan, de 24 anos, compartilhou um vídeo em que mostra a cicatriz de um procedimento realizado durante o tratamento do câncer de mama. A neta de Carlos Alberto de Nóbrega retirou o Port-a-Cath, um cateter para fornecer acesso à corrente sanguínea na quimioterapia. 
fotogaleria
Bruna Furlan - Reprodução/Instagram
Bruna Furlan é neta do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega - Reprodução/Instagram
Bruna Furlan descobriu o câncer de mama em dezembro de 2025 - Reprodução/Instagram
Bruna Furlan exibiu cicatriz do tratamento contra o câncer - Reprodução/Instagram
"Gente, caiu o meu ponto. Ficou essa cicatriz, que ficou fofinha. Eu estou... Não estou amando, né? Mas eu estou acolhendo todas as marquinhas que vão ficando desse processo. Eu acho que a gente tem que ver não como cicatrizes, e sim como marcas de coisas que eu sobrevivi", refletiu. 
No início de janeiro, a influenciadora anunciou que foi diagnosticada com a doença no fim de dezembro de 2025. "Não foi fácil e não está sendo fácil, mas eu nunca fui capaz de esconder algo de vocês. Todas às vezes que eu compartilhei alguma dor aqui, tive o retorno de que isso serviu de ajuda para outra pessoa. Então lá vamos nós!", disse ela. 