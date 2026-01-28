Gisele Bündchen mostra registros inéditos do filho caçula - Reprodução / Instagram

Publicado 28/01/2026 15:03 | Atualizado 28/01/2026 15:05

Rio - Gisele Bündchen abriu uma exceção à sua conhecida discrição e compartilhou, nesta quarta-feira (28), uma série de fotos raras para celebrar o primeiro aniversário do filho caçula. Segundo a própria modelo, o menino tem “abençoado” a família desde que nasceu.

Aos 45 anos, Gisele publicou no Instagram registros em clima de retrospectiva ao lado da criança, fruto do relacionamento com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente, que também aparece em alguns dos cliques. O casal tornou pública a gravidez em outubro de 2024.“Não acredito que já passou mais de um ano desde que você veio abençoar as nossas vidas. Obrigada, Deus, por tanto”, escreveu a modelo na legenda.As imagens mostram momentos íntimos em família e fotos inéditas, nunca divulgadas anteriormente. Em um dos registros, Joaquim aparece com o filho no tatame, ambos com roupas do esporte. Em outros, River surge no colo dos irmãos mais velhos, Benjamin, de 14 anos, e Vivian Lake, de 12, filhos do casamento de Gisele com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady, com quem ela foi casada entre 2009 e 2022.Fiel à postura reservada, Gisele não mostrou o rosto do bebê e não divulgou oficialmente a data exata de nascimento. O nome da criança também não foi confirmado publicamente, mas, segundo fontes próximas, o menino se chama River (Rio, em português), uma referência à natureza, tema recorrente na vida da modelo.A mesma discrição marcou o relacionamento com Joaquim Valente. Em dezembro do ano passado, os dois se casaram de forma reservada na mansão onde vivem, em Surfside, na Flórida, em uma cerimônia restrita a familiares e amigos próximos. A informação foi divulgada pelo site TMZ, que teve acesso à certidão de casamento.