Djavan completa 77 anos e recebe homenagensReprodução / Instagram

Publicado 28/01/2026 10:01

Rio - Parabéns! Djavan completou 77 anos nesta terça-feira (27). Através das redes sociais, a cantor e compositor recebeu uma enxurrada de homenagens de amigos, incluindo famosos, que ressaltaram a importância da sua trajetória e arte.

"Hoje mandamos aquele abraço especial de aniversário para o querido Djavan. Que e o ano seja de muita saúde, amor, música e sucesso", desejou Gilberto Gil. "Feliz aniversário para o meu querido amigo", escreveu Caetano Veloso.



"Feliz aniversário para o mestre Djavan. Saúde, paz e amor", disse Zeca Pagodinho. O perfil de Milton Nascimento também publicou mensagem carinhosa. "Hoje é dia de celebrar o grande amigo Djavan. Artista ímpar, que Bituca tem escutado diariamente nos últimos meses".



Geraldo Azevedo deixou felicitações para o cantor: "Parabéns, Djavan. Paz, saúde, amor e fé para o que der e vier". "Viva", expressou Carolina Dieckmmann, ao compartilhar trecho de um dos maiores sucessos do cantor, a canção "Samurai".



"Feliz aniversário, mestre", desejou Paulinho Moska. Teresa Cristina homenageou o aniversariante, ao cantar a música "Nobreza": "Viva a nobreza do compositor brasileiro. Viva Djavan", legendou a sambista. "Viva meu querido amigo e mestre. Parabéns. Vida longa", homenageou Lenine. "Djavan, você é poesia. Obrigado por tanto. Feliz aniversário", expressou Marcos Mion.



"Felicidades sempre, mestre", publicou Emicida. "Vida longa ao inventor do amor, poeta e grande inspiração", declarou Iza. "Só Djavan. Parabéns para ele. Feliz aniversário para ele. O presente é todo nosso", celebrou Vanessa da Mata.