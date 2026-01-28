Djavan completa 77 anos e recebe homenagensReprodução / Instagram
"Feliz aniversário para o mestre Djavan. Saúde, paz e amor", disse Zeca Pagodinho. O perfil de Milton Nascimento também publicou mensagem carinhosa. "Hoje é dia de celebrar o grande amigo Djavan. Artista ímpar, que Bituca tem escutado diariamente nos últimos meses".
Geraldo Azevedo deixou felicitações para o cantor: "Parabéns, Djavan. Paz, saúde, amor e fé para o que der e vier". "Viva", expressou Carolina Dieckmmann, ao compartilhar trecho de um dos maiores sucessos do cantor, a canção "Samurai".
"Feliz aniversário, mestre", desejou Paulinho Moska. Teresa Cristina homenageou o aniversariante, ao cantar a música "Nobreza": "Viva a nobreza do compositor brasileiro. Viva Djavan", legendou a sambista. "Viva meu querido amigo e mestre. Parabéns. Vida longa", homenageou Lenine. "Djavan, você é poesia. Obrigado por tanto. Feliz aniversário", expressou Marcos Mion.
"Felicidades sempre, mestre", publicou Emicida. "Vida longa ao inventor do amor, poeta e grande inspiração", declarou Iza. "Só Djavan. Parabéns para ele. Feliz aniversário para ele. O presente é todo nosso", celebrou Vanessa da Mata.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.