Cauã Reymond compartilhou foto com a filha, Sofia - Reprodução/Instagram

Cauã Reymond compartilhou foto com a filha, SofiaReprodução/Instagram

Publicado 28/01/2026 22:50

Rio - Cauã Reymond divulgou cliques com a filha, Sofia, fruto da antiga relação com Grazi Massafera, nesta quarta-feira (28). O ator está curtindo a companhia da herdeira durante as férias em Orlando, nos Estados Unidos.

fotogaleria

"Ela tá crescendo, mas viro criança ao seu lado", declarou o artista.

O registro de pai e filha receberam elogios dos seguidores de Cauã. "Que lindos e abençoados!!!", escreveu um perfil. "Amo ver esses momentos de vocês", disse outro. "A menina é linda que nem os pais", afirmou um terceiro.