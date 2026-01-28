Anitta ficou incomodada com erro em fantasia para apresentaçãoReprodução de Vídeo/X

Rio - Um vídeo dos bastidores do show de pré-Carnaval de Anitta viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (28). No registro, a cantora está posicionada para a sessão de fotos com o look inspirado no signo de Escorpião quando percebe um erro nas asas da fantasia. 
Ensaios da Anitta explora a temática 'Cosmos' em 2026 - Reprodução/Instagram
Anitta usou fantasia inspirada no signo de Escorpião em show de pré-Carnaval - Reprodução/Instagram
Anitta ficou incomodada com erro em fantasia para apresentação - Reprodução de Vídeo/X
"Só para vocês entenderem o que eu tenho que lidar no dia a dia... A gente gasta milhões com as pedrinhas cravejando esse escorpião imenso, e dá para ver as pedrinhas? Não. Sabe porquê? Estão atrás, galera! É claro que era isso. Como eu não pensei nisso antes?", disparou. 
Neste ano, o Ensaios da Anitta aborda o tema "Cosmos" e a artista usa figurinos inspirados nos doze Signos do zodíaco. Apesar da falta de atenção com a roupa, a cantora fez graça com a situação. "Depois quando eu falo que eu vou me aposentar, ninguém entende o porquê. Está aí." 