Gabi Luthai e Teo Teló deixam maternidade após nascimento do segundo filho, MatteoPatrícia Devoraes/Brazil New
Na saída, os dois apareceram com os filhos no colo. Gabi segurava o recém-nascido, enquanto Teo, irmão do cantor Michel Teló, carregava Pietro.
Na terça-feira (28), Gabi publicou nas redes sociais um vídeo do parto e falou sobre a experiência. Na legenda, refletiu sobre o momento e agradeceu aos profissionais de saúde e aos familiares que estiveram ao seu lado. “E nada voltou a ser como antes”, escreveu.
Ela também deixou uma mensagem ao companheiro e ao filho recém-nascido. “Por fim, ao meu amor, Teo Teló, por ser minha base (e não atrapalhar o parto, brincadeira) te amo! A Deus e a Nossa Senhora eu agradeço a cada momento, que parto lindo! Matteo, obrigada, meu filho, mais uma vez eu renasci. Já te amo desde o primeiro olhar”, declarou.
