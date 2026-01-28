Gabi Luthai e Teo Teló deixam maternidade após nascimento do segundo filho, Matteo - Patrícia Devoraes/Brazil New

Publicado 28/01/2026 15:52

Rio - Gabi Luthai e Teo Teló deixaram a maternidade em São Paulo na tarde desta quarta-feira (28), após o nascimento de Matteo, segundo filho do casal. O bebê nasceu no último sábado (24) e se junta ao primogênito, Pietro.



Na saída, os dois apareceram com os filhos no colo. Gabi segurava o recém-nascido, enquanto Teo, irmão do cantor Michel Teló, carregava Pietro.