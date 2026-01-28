Caio Blat e Antonio Blat - Reprodução / Instagram

Caio Blat e Antonio BlatReprodução / Instagram

Publicado 28/01/2026 11:35

Rio - O ator Caio Blat utilizou as redes sociais nesta terça-feira (27) para comemorar a graduação de seu filho mais velho, Antonio, de 22 anos, no curso de Design Digital. Na publicação, o artista mostrou imagens do jovem no palco ao lado de outros formandos e citou as transformações que a paternidade lhe trouxe.

"Esse cara é muito especial, mudou minha vida, me orgulha todos os dias, e agora é o mais novo designer digital da praça. Voa, Antonio Blat !", escreveu o ator na legenda. "Mais uma etapa concluída, foram anos maravilhosos de formação, tive projetos incríveis alguns que meu pai pode participar com muito carinho. Formado", comentou Antonio.

fotogaleria

Antonio é filho adotivo de Caio Blat, fruto da união com Ana Ariel ocorrida entre 2001 e 2004. Após um período de afastamento, pai e filho retomaram o convívio em 2018. Desde então, o ator tem compartilhado momentos da relação entre os dois, como a celebração da maioridade de Antonio e viagens em família.



Assista à publicação feita pelo ator: