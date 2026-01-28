Caio Blat e Antonio BlatReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O ator Caio Blat utilizou as redes sociais nesta terça-feira (27) para comemorar a graduação de seu filho mais velho, Antonio, de 22 anos, no curso de Design Digital. Na publicação, o artista mostrou imagens do jovem no palco ao lado de outros formandos e citou as transformações que a paternidade lhe trouxe. 
"Esse cara é muito especial, mudou minha vida, me orgulha todos os dias, e agora é o mais novo designer digital da praça. Voa, Antonio Blat !", escreveu o ator na legenda. "Mais uma etapa concluída, foram anos maravilhosos de formação, tive projetos incríveis alguns que meu pai pode participar com muito carinho. Formado", comentou Antonio.
fotogaleria
Antonio Blat se forma em Designer Digital - Reprodução / Instagram
Caio Blat e Antonio Blat - Reprodução / Instagram

Antonio é filho adotivo de Caio Blat, fruto da união com Ana Ariel ocorrida entre 2001 e 2004. Após um período de afastamento, pai e filho retomaram o convívio em 2018. Desde então, o ator tem compartilhado momentos da relação entre os dois, como a celebração da maioridade de Antonio e viagens em família.

Além de Antonio, Caio Blat é pai de Bento, de 15 anos, de seu relacionamento posterior com a atriz Maria Ribeiro. 
Assista à publicação feita pelo ator:
 
 
 
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Caio Blat (@caio_blat)