Rio - Renata Del Bianco, que fez parte do elenco da "Chiquititas" (1997), revelou que se envolveu amorosamente com Junior Lima em 2008. Nesta quarta-feira (28), a atriz publicou fotos da época no Facebook e contou que o romance foi mantido em segredo. 
Renata Del Bianco recordou romance secreto com Junior Lima - Reprodução/Facebook
Os dois se conheceram nos bastidores do programa de Hebe Camargo, no SBT, mas só foram se relacionar anos depois. "O destino resolveu brincar comigo: eu e o Junior nos encontramos no MSN. Madrugadas conversando, rindo, dividindo silêncios que só quem cresce cedo demais entende. Um dia, fui assistir a um show da banda dele, a Nove Mil Anjos, um projeto paralelo, só dele. Nada de Sandy, nada de histeria coletiva. Só música, presença e troca", relatou. 
O irmão de Sandy foi responsável por apresentar um amigo que namorou por dois anos Renata. "A química existiu. Não vou romantizar, nem negar. Ficamos algumas vezes. Mas o que sempre falou mais alto foi a cumplicidade. Amizade verdadeira, sem jogo, sem fantasia. Ele me apresentou o Amon. E estava certo", disse ela. 
Renata finalizou o texto falando sobre como algumas pessoas fizeram parte da vida dela apenas para levá-la até algo. "Às vezes, as pessoas não entram na nossa vida pra ficar. Entram pra nos conduzir. Nem todo romance é sobre posse. Alguns são sobre maturidade, cuidado e direção. Você já teve alguém que não era 'o amor', mas foi essencial no caminho até ele?".