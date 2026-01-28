Renata Del Bianco recordou romance secreto com Junior Lima Reprodução/Facebook
Ex-Chiquititas expõe antigo romance secreto com Junior Lima
Renata Del Bianco descreveu relação com o cantor nas redes sociais
Anitta reclama de erro em fantasia nos bastidores de show
Asa do figurino da cantora estava ao contrário durante sessão de fotos
Filha de Kelly Key conta que vai morar sozinha: 'Construir minha vida'
Suzanna Freitas falou sobre vontade de ser mais independente
Gabi Luthai e Teo Teló deixam maternidade com Matteo, segundo filho do casal
Bebê nasceu no último sábado (24)
Discreta, Gisele Bündchen publica fotos raras para celebrar 1 ano do filho caçula
River é fruto do relacionamento da top model com o brasileiro Joaquim Valente
Ex-BBB Fernanda Bande exibe as curvas ao posar de biquíni
Apresentadora e ex-BBB de 34 anos curte uns dias de descanso na Bahia
