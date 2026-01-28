Fátima Bernardes revela reação da filha sobre diferença de idade com Túlio Gadêlha - Reprodução / Instagram

Fátima Bernardes revela reação da filha sobre diferença de idade com Túlio Gadêlha Reprodução / Instagram

Publicado 28/01/2026 13:32 | Atualizado 28/01/2026 13:33

Rio - Fátima Bernardes falou abertamente sobre a diferença de idade no relacionamento com o deputado federal Túlio Gadêlha, 25 anos mais jovem. A apresentadora, de 63 anos, relembrou o início do namoro e contou como lidou com o tema dentro da família.

Segundo Fátima, o interesse por Túlio surgiu antes mesmo de ela saber quantos anos ele tinha. A informação sobre a diferença de idade veio apenas com o avanço da relação. “No início, fiquei mais incomodada e mais preocupada do que ele”, afirmou ela em entrevista ao podcast "10 & Faixa".

Diante da insegurança, a apresentadora decidiu conversar com os filhos. Foi então que recebeu um conselho direto de Laura Bonemer, uma das trigêmeas. “Quando falei com os meus filhos, minha filha psicóloga [Laura] falou: ‘Mãe, se fosse ao contrário, você estaria falando isso?’”, contou.

Fátima também comentou sobre a repercussão pública do relacionamento e as críticas que surgem nas redes e na mídia. Para ela, o debate costuma ganhar mais força quando a mulher é mais velha. “Sempre que a mulher é mais velha vira assunto”, disse.

A apresentadora citou exemplos de casais conhecidos para ilustrar a diferença de tratamento. “Fiz uma pesquisinha nada profunda e vi que nenhuma das notícias sobre o Donald Trump e a Melania falavam que eles têm 25 anos de diferença, e todas as do Emmanuel Macron com a Brigitte falam da diferença de idade, porque ela é 25 anos mais velha”, completou.

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha assumiram o relacionamento em 2017 e estão juntos há oito anos. A apresentadora é mãe dos trigêmeos Laura, Beatriz e Vinícius Bonemer, hoje com 28 anos, do antigo casamento com o jornalista William Bonner.