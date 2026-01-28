Integrante do Bom Gosto, Beça reebe alta hospitalar - Reprodução de vídeo

Publicado 28/01/2026

Rio - Integrante do grupo Bom Gosto, o cantor Fábio Beça revelou que recebeu alta, nesta terça-feira (27), depois de ficar 40 dias internado no Hospital Barra D’Or, na Zona Sudoeste. Em uma publicação feita no Instagram, o artista explicou que foi diagnosticado com histoplasmose - infecção causada por fungo - e compartilhou registros de sua permanência na unidade de saúde.



"Um susto que levei... Estou internado desde o dia 19 de dezembro no Barra D’Or. Não tive Natal, Ano Novo, não trabalhei com o Bom Gosto. Muita gente não sabe, a gente não postou nada. O Bom Gosto preferiu poupar", afirmou o cantor em um vídeo.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Prazer, Fabio Bêça (@becabomgosto)



Na legenda, ele escreveu: "Tive alta após 40 dias. O que seria de mim se não fosse Deus…? Por conta de uma histoplasmose (fungo oriundo do morcego, pombo, dentre outros pássaros), Deus colocou pessoas e profissionais especiais na minha vida, em especial toda equipe de Pneumologia do Hospital Barra D'or, minha esposa e meus amigos. Estou aqui pra expressar minha gratidão aos meus pais irmãos e todos que entraram na corrente positiva pela minha recuperação. Obrigado, gente", escreveu na legenda.

Vários famosos reagiram à publicação e desejaram melhoras a Beça. "Melhoras, Beça! Já já tá com a gente nos palcos do Brasil… Seu lugar! Deus abençoe demais!", disse Thiaguinho. "Que Deus te proteja, meu irmão e cuide da sua saúde. Você é gigante, guerreiro e de uma história de luta de admirar, referência pra nós em todos os sentidos", afirmou Dilsinho. "Deus é contigo meu irmão ! Logo estará 100%", declarou Mumuzinho.

"Que papai do céu te abençoe sempre mais meu parceiro. Você é um dos meus maiores exemplos de força de fé e resiliência! Já já você estará fazendo o que nasceu pra fazer (música) conte com nossas orações!", destacou Diney. "Que alegria saber da sua alta, Beça! Deus cuidou de tudo e agora é tempo de se fortalecer.

O Nosso Sentimento te manda um abraço cheio de carinho e energia positiva", publicou o perfil do Nosso Sentimento.

Vale lembrar que, em 2014, Beça passou por um transplante de rim devido a uma insuficiência renal crônica grave.