Diogo Nogueira falou sobre boatos após separação de Paolla Oliveira Reprodução/Instagram

Publicado 28/01/2026 22:07

Rio - Diogo Nogueira publicou um vídeo nesta quarta-feira (28) esclarecendo a atual relação com a ex-namorada, Paolla Oliveira. O cantor aproveitou para rebater algumas especulações sobre a separação após quase cinco anos de relacionamento

"Fico impressionado como as pessoas têm o costume de acreditar em sites e programas de fofoca. Tenho visto muitas coisas na internet falando ainda sobre a minha separação com a Paolla... A gente terminou numa boa. Foi lindo, vivi um momento incrível com essa mulher incrível que é a Paolla Oliveira", afirmou.

O artista comentou o sensacionalismo em torno da antiga relação e dos motivos que levaram ao término. "Vocês acreditam mesmo no que estão dizendo sobre a minha pessoa? Por que não vão estudar? Vocês vivem essa loucura. Estou pasmo. Me colocam em um lugar que não é meu. Ela está fazendo 20 anos de carreira, eu também, e a parabenizei... Acredito que vocês precisam se cuidar mentalmente. Acho que as pessoas que falaram sobre isso vão responder pelos seus atos e palavras. Fica a dica", concluiu.

A separação de Diogo Nogueira e Paolla Oliveira foi anunciada por meio de uma declaração conjunta em dezembro de 2025. Eles destacaram que a decisão ocorreu de forma madura e respeitosa. Na ocasião, o cantor e a atriz ressaltaram que mantêm carinho um pelo outro.